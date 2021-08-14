Флаг Беларуси поднят на полигоне учебного центра сухопутных войск в Китае

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флаг Беларуси поднят на полигоне учебного центра сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства обороны.“Государственный флаг Республики Беларусь торжественно поднят на полигоне учебного центра сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в Синцзяне в преддверии Армейских международных игр #АРМИ2021”, - говорится в сообщении.Белорусских военнослужащих от лица китайской стороны приветствовал генерал-майор Цао Хэсянь - главный судья конкуса “Суворовский натиск”. “В 2005 году отношения между двумя странами вступили в новый этап всестороннего развития и стратегического сотрудничества, а в 2013 году главы двух государств объявили о создании всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Беларусью. Во время сильного землетрясения в Вэньчуане и пандемии COVID-19 в Китае Беларусь оказала нам сердечную помощь. В этом году потребность в вакцинах китайского производства против коронавируса огромна, но объем производства ограничен. Несмотря на это, Китай два раза подряд предоставил Беларуси вакцины безвозмездно, что в полной мере отразило прекрасные традиции сотрудничества и дружбы между Китаем и Беларусью”, - отметил он.Как подчеркнул Цао Хэсянь, проведение нынешних Армейских международных игр является не только важной составляющей военного обмена между странами-участницами, но и ценным шансом для углубления китайско-белорусского военного сотрудничества.Белорусские военнослужащие прибыли в КНР для участия в трех конкурсах: “Суворовский натиск”, “Чистое небо” и “Безопасная среда”. Соперниками белорусской команды станут военнослужащие Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Китая, России и Узбекистана.-0-