Флаг БГУ во время веломарафона "100 городов к 100-летию вуза" провезут по знаковым местам страны

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флаг БГУ побывает в 100 уголках Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Главный символ университета был принят в 2002 году. Синий цвет полотна символизирует науку, изображенный в центре папоротник олицетворяет стремление к знаниям, вере и счастью.

"В рамках веломарафона "100 городов к 100-летию вуза" символ университета провезут по различным городам и знаковым местам нашей страны. Старт событию дадут 25 мая во внутреннем дворике Студенческого городка БГУ. Здесь в торжественной обстановке флаг марафонцам передаст проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич. Первый маршрут будет проложен по знаковым местам города-героя Минска и протянется по велодорожке вдоль набережной реки Свислочь, Немиги к Музею истории Великой Отечественной войны и Главному корпусу БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Акция объединит кратное юбилейной дате число студентов, сотрудников и выпускников БГУ. Участники привезут частичку альма-матер в родной город или деревню, где в рамках маршрута посетят основные достопримечательности своей малой родины. Присоединиться к акции может любой желающий студент, сотрудник или выпускник БГУ.

Планируется, что флаг БГУ будет появляться в разных уголках Беларуси еженедельно. Завершится веломарафон 30 сентября во внутреннем дворике университета. В этот день состоится торжественная передача символа ведущего вуза руководству и вручение участникам масштабной акции памятной медали веломарафона BSU 100. Кроме того, здесь представят сувениры из мест, в которых побывает флаг БГУ. За ходом веломарафона можно следить в социальных сетях Студенческого городка БГУ.

Организатором акции выступает Студенческий городок БГУ.-0-