5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флот "Белавиа" в 2020 году могут пополнить девять самолетов Boeing. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с вице-президентом по продажам и маркетингу коммерческого сектора в России и Центральной Азии компании Boeing Грегори Лакстоном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

На встрече обсуждался вопрос возврата в эксплуатацию воздушных судов Boeing 737 MAX 8. В частности, речь шла о сроках возобновления поставок, процессе ратификации этого типа воздушного судна Федеральной авиационной администрацией США (FAA). "В следующем году в авиакомпанию "Белавиа" планируется поступление еще двух самолетов Boeing 737-800 в лизинг и семи самолетов нового поколения Boeing 737 MAX 8. В связи с этим нам важно детально уточнить, как сегодня производитель решает вопрос повышения безопасности эксплуатации самолетов", - отметил Алексей Авраменко.

Грегори Лакстон подчеркнул, что для компании Boeing самым важным является вопрос безопасности. Сегодня ведется работа не только с Федеральной авиационной администрацией США, но и с и регулирующими органами других стран (Канада, ЕС, Китай и др.) для того, чтобы самолет смог безопасно вернуться в небо.

Во время встречи. Фото Министерства транспорта и коммуникаций

Как сообщалось, из-за случившихся в течение пяти месяцев двух катастроф с самолетами этой модели многие зарубежные страны и авиакомпании приостановили полеты Boeing 737 серии MAX. После о приостановке поставок сообщила и сама компания Boeing.-0-