Фонд Брижит Бардо проведет в Беларуси акции бесплатной стерилизации бездомных животных

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска бездомных животных на прежнее место обитания должна быть предложена в качестве ключевого элемента разрабатываемой новой редакции Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Беларуси. Об этом шла речь на круглом столе с участием белорусских зоозащитников и представительницы международного Фонда помощи животным Брижит Бардо, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы встречи.

С 19 по 25 февраля Минск посещает представительница международного Фонда помощи животным французской кинозвезды Брижит Бардо - руководительница международных программ помощи бездомным животным Брижит Олуа. Это уже второй ее приезд в Беларусь (впервые она побывала здесь в июне 2019 года). В программе - встречи с городскими властями, представителями зоозащитных организаций, посещение клиник и приютов, участие в обсуждении актуальных проблем защиты прав животных в Беларуси. В том числе - с правительством страны на базе министерства ЖКХ, представителями парламента.

"На встрече с представителями 23 зоозащитных обществ, гражданских и волонтерских инициатив страны (причем были все областные центры и столица) обсуждалась разрабатываемая новая редакция Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Беларуси, утвержденных постановлением Совмина от 4 июня 2001 года № 834. Пока в Беларуси отсутствует закон "Об обращении с животными", эти Правила определяют сферу обращения с животными", - пояснила координатор гражданской инициативы "В одном Доме" Анна Толчикова. Она подчеркнула важность разработки новой редакции Правил, ведь они не претерпевали существенных изменений с 2001 года.

Зоозащитники и все неравнодушные ожидают закрепления в новой редакции документа принципиально иных, современных и гуманных подходов регулирования численности бездомных животных. Главным образом - за счет стерилизации и идентификации вместо уничтожения и бесконтрольного выбрасывания питомцев на улицы. Бриджит Олуа подчеркнула, что фонд настаивает на внедрении программы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска в места обитания (ОСВВ) как единственно гуманной и результативной. Во Франции, по ее словам, большое количество бродячих котов, поэтому только FBB ежегодно проводит более 12 тыс. стерилизаций. Также около 4 тыс. спасенных собак и котов нашли временный дом в сети приютов в ведении фонда. Есть и другие организации, которые работают параллельно по тем же вопросам.

Пока что программу ОСВВ реализуют в ряде белорусских регионов и Минске исключительно за счет средств зоозащитников и благотворительности. Поэтому за круглым столом среди прочих проектов обсуждалась и организация FBB акции по массовой бесплатной стерилизации животных с привлечением зарубежных ветеринарных врачей. В итоге договорились, что в апреле в Беларусь приедут немецкие специалисты, чью работу профинансирует фонд. Еще одна акция запланирована на осень. Кстати, в Риге при поддержке фонда данная программа реализуется с 2005 года. И эффект уже заметен.

Кроме того, Брижит Олуа познакомилась в Минске с практическими результатами программы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска котов ООЗЖ "Зоошанс", с тем, как сейчас живут коты, участвовавшие в программе. Она побывала в нескольких официально организованных приютах и так называемых стихийных, также посетила единственный в стране реабилитационный центр для животных-инвалидов "Жывёла", предприятие "Фауна города", где расположен пункт временного содержания животных. Не забыла гостья уделить время и своей "подопечной" - собаке Марте, которую в прошлый приезд забрала из приюта на ул. Гурского и передала на попечение одного из обществ защиты животных.

Анна Толчикова отметила, что тема новой редакции Правил будет обсуждаться и на встрече в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, запланированной на 24 февраля. Кроме важности законодательного закрепления программы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска на прежнее место обитания будет отмечена необходимость единой стратегии обращения с животными-компаньонами, с обязательной идентификацией каждого питомца и ведением общей базы данных.-0-