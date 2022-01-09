Фонд цифровых инициатив ЕАБР поддержал проект онлайн-экскурсий по Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) поддержал проект "Открой Евразию", сообщили БЕЛТА в банке.

Первые путешествия проходят в Беларуси с 8 по 29 января по Брестской области. В дальнейшем проект планируется реализовать в других странах региона ЕАЭС. "В Брестской области онлайн-экскурсии бесплатные для всех желающих. Гиды покажут самые интересные места, расскажут их историю и легенды, поделятся своими эмоциями и впечатлениями. Программа первого этапа проекта "Открой Евразию" состоит из 10 онлайн-эфиров, которые будут проходить в течение 22 дней. Это 8 онлайн-путешествий по достопримечательностям и 2 мастер-класса по приготовлению национальных блюд", - рассказали в ЕАБР.

Программой предусмотрены онлайн-экскурсии к белорусскому Деду Морозу, во Дворец Пусловских XIX века, на первую в Беларуси улиточную ферму, а также в Брест, Пинск, Бездеж и другие места. Для участия в экскурсиях необходимо пройти регистрацию на сайте joinpro.ru.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) учрежден советом банка 30 июня 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.-0-