Форум "Беларусь адзіная": Шпаковский рассказал об основных темах дискуссий

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционное строительство, региональная тематика и политическая проблематика рассматривались на форуме "Беларусь адзіная". Об этом рассказал сегодня журналистам политический аналитик, член Конституционной комиссии Александр Шпаковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я подтверждаю очень открытый и доброжелательный характер встреч, которые мы проводили. "Беларусь адзіная" - это была дискуссия, живой обмен мнениями представителей экспертного сообщества с представителями политического класса нашей страны", - сказал Александр Шпаковский.

По его словам, затронут серьезный массив информации, который в будущем будет использован в аналитической работе для сопровождения государственных решений. "На встречах во всех областях и Минске я говорил о вопросах, которые Конституционная комиссия выносит на совещание с участием главы государства. Поднималась тема комплектования и компетенций Всебелорусского народного собрания, поскольку мы вводим этот новый высший орган представительной власти в проект Конституции, который вынесем на общественное обсуждение. Кроме того, касались вопроса о праве трудовых коллективов на выдвижение в депутаты, - рассказал эксперт. - По всем этим вопросам проведен мониторинг мнения политического актива страны. Это будет доложено членам Конституционной комиссии, чтобы учитывать данную точку зрения при принятии решений".

"Подавляющее большинство участников форума выступают за комплектование Всебелорусского народного собрания не только из представителей депутатского корпуса, но и за счет иных делегатов из числа социально активных граждан, которые будут выдвинуты политическими партиями, общественными объединениями, трудовыми коллективами. То есть предложено проработать формулу движения и сам проект ВНС таким образом, чтобы и делегаты, не обладающие депутатским мандатом могли стать участниками данного органа", - обратил внимание политолог.

Эксперт подчеркнул, что впереди предстоит широкое общественное обсуждение поступивших предложений, и у граждан еще будет возможность высказаться. "Вместе с тем отмечу, что эти встречи были познавательными для двух сторон. Для себя мы взяли достаточно серьезный багаж новых знаний, сведений, информации по конституционному строительству, региональной тематике и политической проблематике: развитие института политических партий, будущее избирательной системы и т.д.", - заключил он.

Форум "Беларусь адзіная" приурочен к Году народного единства. Серия встреч прошла в августе-сентябре в формате диалога, в них приняли участие свыше 2,5 тыс. человек.-0-