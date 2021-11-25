Форум о непрерывном педагогическом образовании в СНГ состоялся в Москве

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный педагогический форум "Современное состояние системы непрерывного педагогического образования и перспективы ее интеграционного развития", приуроченный к 30-летию Содружества Независимых Государств, состоялся сегодня. Мероприятие прошло в онлайн-режиме на базе Московского педагогического государственного университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Приветствие участникам, гостям и организаторам мероприятия направил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что форум, собравший широкий круг специалистов для профессионального обсуждения актуальных проблем дальнейшего развития педагогического образования, - знаковое мероприятие на пространстве Содружества. Его уникальность заключается в стремлении интегрировать потенциал педагогической науки и современной образовательной практики государств для повышения эффективности подготовки педагогов нового поколения.

Сергей Лебедев подчеркнул, что МПГУ содействует дальнейшему укреплению связей между педагогическими вузами стран СНГ, а форум - важная составляющая международного сотрудничества. Он также выразил уверенность, что на форуме будут высказаны новые идеи, намечены перспективные направления модернизации педагогического образования на пространстве Содружества, выработаны рекомендации для организаций системы непрерывного педагогического образования государств СНГ, что позволит совершенствовать форматы международного сотрудничества в образовательной сфере.

В пресс-службе добавили, что педагогический форум такого уровня проводился впервые. В нем приняли участие представители министерств образования/просвещения (и науки), ректоры педагогических вузов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, руководители образовательных организаций, реализующих программы педагогического образования.

Участники встречи проанализировали современные проблемы развития педагогического образования на постсоветском пространстве и наметили пути совершенствования интеграционных процессов, направленных на эффективную подготовку педагогов XXI века.

Во время форума состоялось публичное обсуждение национальных докладов с подробным анализом современного состояния педагогического образования в странах Содружества и разработкой конкретных рекомендаций, адресованных организациям системы непрерывного педагогического образования СНГ.

Организаторами форума выступили МПГУ - базовая организация государств - участников СНГ по подготовке педагогических кадров, Евразийская ассоциация педагогических университетов и Ассоциация развития педагогического образования при поддержке Исполнительного комитета СНГ.-0-