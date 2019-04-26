Форум регионов Беларуси и Узбекистана призван содействовать укреплению двусторонних связей - Щеткина

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и Узбекистана призван содействовать укреплению двусторонних связей, заявила сегодня заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Во время встречи обсуждены вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделено ходу подготовки Первого форума регионов Беларуси и Узбекистана, который планируется провести в начале августа в Минске. "Мы готовы всесторонне обсуждать вопросы подготовки форума, чтобы он был максимально полезным для двух стран, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Мероприятия форума призваны содействовать укреплению двусторонних контактов, развитию деловых связей, реализации совместных проектов".

Во время переговоров в качестве приоритетных направлений взаимодействия обозначены промкооперация, сельское хозяйство, фармацевтика, образование. Отдельно рассмотрены перспективы развития региональных связей. Стороны отметили необходимость активизации работы по выполнению дорожной карты сотрудничества между странами.-0-

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