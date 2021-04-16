Форум творческой и научной интеллигенции СНГ планируется провести в ноябре в Ташкенте

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Форум творческой и научной интеллигенции государств - участников Содружества Независимых Государств при благоприятной эпидемиологической обстановке пройдет в ноябре 2021 года в Ташкенте. Такое предложение было озвучено на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС), которое состоялось сегодня в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ, Исполнительной дирекции МФГС, Ассоциации книгораспространителей независимых государств, Издательского дома "Звязда" Беларуси.

Участники встречи обсудили ход выполнения решений Совета и правления Межгосфонда, проектную деятельность МФГС в 2020 году, вопросы реализации мероприятий (проектов) при поддержке фонда в 2021 году, а также организации межгосударственной премии "Звезды Содружества" и международной премии "Содружество дебютов".

Члены Совета и правления одобрили проект Положения о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов стран Содружества, приняли к сведению материалы, подготовленные Ассоциацией книгораспространителей независимых государств по проблемам межгосударственного книжного обмена. Принято решение обсудить данную тему на одной из дискуссионных площадок форума.

Члены совета и правления решили продолжить согласование проекта положения о межгосударственном гуманитарном интернет-портале "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества".

Исполнительный комитет СНГ информировал участников заседания об интернет-проекте "Дорога памяти", инициированного российской стороной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Следующее совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества планируется провести в июле 2021 года.-0-