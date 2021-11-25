Форум ученых стран СНГ пройдет в 2022 году в Бишкеке

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятое заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ прошло сегодня в Национальной академии наук. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Мероприятие состоялось в рамках III Форума ученых государств СНГ, который проходит 25-26 ноября в Минске. Участие в заседании совета приняли представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Международной ассоциации академий наук и Исполнительного комитета СНГ.

Обращаясь к участникам заседания, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов отметил возрастающую роль фундаментальной науки в развитии общества. "В современных условиях многократно увеличивается значение фундаментальной науки как основы процветания и благополучия будущих поколений наших стран, поэтому развитию и укреплению интеграционных процессов в сфере науки в Содружестве уделяется особое внимание. Важнейшую роль в этой работе играл и продолжает играть Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ", - подчеркнул Алексей Сазонов.

Участники мероприятия заслушали информацию о выполнении решений предыдущего заседания совета и деятельности базовых организаций государств СНГ в области фундаментальной науки, обсудили перспективы дальнейшей работы над проектом договора о создании Межгосударственного фонда научных исследований государств Содружества и определили место проведения IV Форума ученых стран СНГ. Он пройдет в 2022 году в Бишкеке.

На заседании избран председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ. Им стал президент Национальной академии наук Кыргызстана Мурат Джуматаев.-0-