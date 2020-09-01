ФОТОФАКТ: 1 сентября в архивных фотографиях БЕЛТА

Перед первым звонком в новой СШ № 135 г. Минска, 1975 год

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многих поколений белорусов 1 сентября был и остается особым днем. Это не просто начало нового учебного года. Это - настоящий праздник для первоклашек, перед которыми открываются двери в удивительный мир знаний. И, конечно же, праздник для учителей. В их адрес сегодня звучат поздравления, им дарят цветы и выражают благодарность за то, что наши дети вырастают образованными, воспитанными, достойными гражданами своей страны.

Присоединяемся к поздравлениям с Днем знаний! 1 сентября - в архивных фотографиях БЕЛТА.

Учительница I-го класса Любовь Селиберова знакомится со своими учениками, 1980 год

Первый урок в средней школе № 53 г. Минска, 1 сентября 1988 года

Первоклассница Катя Волокович. СШ № 40 г. Витебска, 1994 год

1 сентября 1981 года. Новая минская СШ № 43

1 сентября 1988 года. Средняя школа № 53 г. Минска