ФОТОФАКТ: 19-й сезон Belarus Fashion Week проходит в Минске

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит 19-й сезон Belarus Fashion Week – проект Белорусской палаты моды и агентства PR и коммуникаций "Открытый подиум", формирующий имидж белорусской моды на мировом уровне. Belarus Fashion Week сезона SS 2020 будет ориентирован главным образом на продажи и станет центром притяжения для модных покупок.

Новой площадкой для мероприятия выбран жилой комплекс Маяк Минска дом "Микеланджело", где на трех уровнях разместятся временный торговый центр белорусской моды, зоны с показами и инсталляциями, а также образовательная платформа.-0-

Фото Андрея Покумейко