ФОТОФАКТ: Досрочное голосование продолжается в Беларуси

Татьяна Рылькова во время досрочного голосования

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь прходит с 4 по 8 августа включительно. Граждане, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту своего жительства 9 августа, могут проголосовать заблаговременно*.

На выборах Президента Республики Беларусь будут работать 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.

Выборы пройдут 9 августа 2020 года.

*официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.

Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси на избирательном участке №4 в городе Круглое

Досрочное голосование на Пролетарском участке для голосования №2 в г. Cвислочь

На избирательном участке №54 Железнодорожного района города Гомеля

Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси на избирательных участках Дубровенского района

Фото Олега Фойницкого, Леонида Щеглова, Сергея Холодилина и Александра Хитрова