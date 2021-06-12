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12 июня 2021, 14:43

Сотни жителей и гостей Кобрина собрались на фестивале "Вытокі"

Во время фестиваля
Во время фестиваля
Новости темы "Фестиваль "Вытокi""
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" в Кобрине
Выставки "Кола часу" и детского рисунка открылись в Кобрине на фестивале "Вытокі"

12 июня, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине сегодня собрались сотни местных жителей и гостей из других городов и районов Брестской области на культурно-спортивном фестивале "Вытокі", передает корреспондент БЕЛТА.

Кобрин принимает фестиваль 10-12 июня, сегодня кульминационный день. Парк имени Суворова превратился в большую интерактивную площадку. Здесь развернулось множество творческих и спортивных секций. Можно поучаствовать в соревнованиях и конкурсах, попробовать свои силы в различных видах спорта. Организованы фудкорт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды". Можно приобрести изделия народных мастеров.

"Я бы сказал, что "Вытокі" - мультибрендовое мероприятие, объединяющее спорт, историю и культуру. Кобрин стал третьим городом, который принял этот фестиваль. Он уже прошел в Лиде и Орше. Свой праздник постарались сделать немного другим, чтобы подчеркнуть наши особенности. Надеюсь, в следующем году, когда фестиваль станет традиционным, мы подготовимся еще лучше, чтобы привлечь больше детей, выявить таланты и направить их в правильное русло", - отметил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Большинство площадок спортивные, поскольку день проходит под названием "Вытокі. Крок да Алімпу". Несмотря на жаркую погоду, дети веселятся. С удовольствием пробуют себя то в одном, то в другом видах спорта.

"Замечательное мероприятие, люди приходят семьями. Как будто собрался практически весь город. Прошлись и увидели, как горят глаза у детей, просто здорово. У меня даже мурашки по коже, потому что в наше время такого не было", - поделился впечатлениями известный футболист Александр Глеб. Он признался: если кто-то из ребят попросит, не откажется провести небольшой мастер-класс. "На мой взгляд, федерации спорта должны больше внимания уделять регионам. Очень много талантливых ребят занимаются, просто не всегда их замечают. То, что их видят и верят в них, дает стимул для развития ребенка. Помню, к нам в футбольную школу приходили Валентин Белькевич и Александр Хацкевич. Это было событие. Мы видели, чего они добились, и стремились к этому", - сказал спортсмен.

Во второй половине дня внимание переместится к амфитеатру, где пройдет вокальный конкурс. Профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей. На этой же сцене наградят и лучших юных художников Брестской области. Завершится фестивальная программа вечерним гала-концертом (19.00) с участием популярных артистов.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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