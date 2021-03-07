ФОТОФАКТ: Мокрый снег и метель. На территории Беларуси прогнозируется ухудшение погодных условий

Метель в Минске
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 марта из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, ожидается слабая метель.-0
Фото Сергея Шелега, Олега Фойницкого
ГАИ напоминает об осторожности на дорогах при ухудшении погодных условий
Метель в Могилеве
Метель в Минске
Метель в Могилеве