ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие к 30-летию Белорусского союза женщин во Дворце Республики

4 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования общественного объединения "Белорусский союз женщин", 4 декабря состоялось во Дворце Республики с участием представительниц БСЖ со всех регионов страны. В мероприятии также приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, помощник Президента Беларуси по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский, председатель Белорусского союза женщин, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан, министр информации Владимир Перцов, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и другие руководители министерств и ведомств, общественных организаций страны. Во время встречи состоялось награждение и чествование лучших представительниц БСЖ, руководителей структурных подразделений, ветеранов женского движения, а также победителей республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Белорусского союза женщин. -0-

Фото Рамиля Насибулина

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан

Наталья Кочанова и председатель первичной организации БСЖ Пинского аграрного технологического колледжа Наталья Ефремова

Наталья Кочанова и член первичной организации БСЖ Витебского государственного медицинского университета Ольга Данилова

Юлия Быкова

Вице-премьер Игорь Петришенко и Наталья Петрачкова

Первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов

Помощник Президента Валерий Бельский и Жанна Романович

Заслуженный артист Республики Беларусь, солист Большого театра Владимир Громов

Депутат Палаты представителей Валентин Семеняко и председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько

Валентин Семеняко и директор Дворца искусств Солигорска Оксана Куклицкая

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан

Ирина Костевич и заведующая отделением пребывания для граждан пожилого возраста Кричевского районного центра социального обслуживания населения Галина Кирпичева

Специальный корреспондент газеты "СБ. Беларусь Сегодня" Светлана Исаенок и министр информации Владимир Перцов

В номинации "Лучший интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания" диплом вручен автору проекта "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" - обозревателю Белорусского телеграфного агентства Алине Гришкевич

Министр образования Игорь Карпенко

Во время торжественного собрания