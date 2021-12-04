Кочанова: БСЖ знают в стране по ее общественным делам и инициативам

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины Беларуси едины в своем стремлении сделать страну еще лучше и краше, они живут заботами своего народа, укрепляют гражданское общество. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня на торжественном мероприятии по случаю 30-летия Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня замечательный день - юбилей нашего союза женщин. Эта организация начала свою работу практически с момента становления нашей молодой страны. За эти годы она превратилась в мощное общественное движение, которое знают у нас в стране по тем делам и инициативам, лучшим качествам, которые проявляют наши женщины", - сказала Наталья Кочанова.

"БСЖ объединяет умных, талантливых, креативных женщин с активной гражданской позицией. Мы едины и живем проблемами и заботами нашей страны", - добавила она.

Глава верхней палаты парламента поблагодарила за совместную работу и поздравила всех активисток общественного движения, пожелала им успехов, благополучия, счастья, здоровья - "во имя процветания страны и народа". А также отметила значимый вклад ветеранов организации в ее становление.

Наталья Кочанова зачитала приветствие главы государства союзу женщин. И вручила благодарность Президента объединению, а также другие высокие награды активисткам.

Сегодня БСЖ - это более 143 тыс. женщин, которые в тесном сотрудничестве с государством и другими общественными объединениями помогают нуждающимся, воспитывают подрастающее поколение, участвуют в реализации социально значимых инициатив.-0-