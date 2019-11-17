ФОТОФАКТ: Журналисты ожидают голосования Президента Александра Лукашенко

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12:47
Лукашенко на избирательном участке более часа отвечал на вопросы журналистов
Президент
12:47
Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласит результаты наблюдения за выборами в Беларуси 18 ноября
Общество
12:45
Явка избирателей в Витебской области на 12.00 превысила 50%
Регионы
12:45
Анна Нифонтова стала 21-й на дистанции 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске
Спорт
12:45
Диетолог рассказала, какие сладости самые вредные
Калейдоскоп
12:44
Лукашенко ответил на вопрос, с кем легче вести переговоры - с Россией или Западом
Президент
12:39
На участках созданы хорошие условия для инвалидов и пожилых людей - наблюдатель от СНГ
Политика
12:38
Лукашенко: вопрос языка у нас решен раз и навсегда
Президент
12:35
Лукашенко высказался о роли Кастуся Калиновского в истории
Президент
12:35
Серую схему поставки б/у шин раскрыли брестские таможенники
Происшествия
12:31
Лукашенко: иностранные инвесторы нуждаются в условиях, их не волнует состав парламента
Президент
12:29
Лукашенко рассказал о тратах на содержание совместных с Россией объектов
Президент
12:26
Ляшенко: Беларусь рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году
Экономика
12:22
Лукашенко: Беларусь всегда готова к отношениям с Польшей и никогда не будет угрожать ей
Президент
12:21
Волейболисты "Шахтера" победили "Западный Буг" в 7-м туре чемпионата Беларуси
Спорт
12:20
Белорусские парламентские выборы проходят свободно - международный наблюдатель
Политика
12:20
Беларусь никогда никому не угрожала и не будет - Лукашенко
Президент
12:17
Появилось чувство большой причастности к жизни общества - впервые голосующий
Общество
12:16
Игнат Головатюк на этапе КМ по конькобежному спорту занял 14-е место на дистанции 500 м
Спорт
12:14
Лукашенко об итогах в сельском хозяйстве: год был не идеальный, но хороший
Президент
12:13
Лукашенко о намерении баллотироваться: я за это кресло не держусь, но свою кандидатуру предложу
Президент
12:13
Ермошина ожидает, что после 13.00 явка избирателей превысит 50%
Политика
12:12
В АПК Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году - Лис
Регионы
12:12
Под Сморгонью в лобовом столкновении с фурой погиб водитель легковушки
Происшествия
12:08
Футболисты Австрии и Хорватии вышли в финал Евро-2020
Спорт
12:07
Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря - Ляшенко
Экономика
12:07
Кравцов: активная гражданская позиция и профессионализм - необходимые качества для депутата
Регионы
12:05
Избирательная кампания в Минской области проходит без происшествий - Исаченко
Регионы
12:01
В Воложинском районе 66-летний местный житель упал с велосипеда и погиб
Происшествия
12:00
Беларусь готова импортировать в 2020 году из РФ до 24 млн т нефти - Ляшенко
Экономика
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Общество
17 ноября 2019, 10:33
ФОТОФАКТ: Журналисты ожидают голосования Президента Александра Лукашенко
Новости темы
"Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
На участках созданы хорошие условия для инвалидов и пожилых людей - наблюдатель от СНГ
Белорусские парламентские выборы проходят свободно - международный наблюдатель
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты ожидают голосования Президента Александра Лукашенко.
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Теги
выборы в Беларуси
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Новости рубрики Общество
Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласит результаты наблюдения за выборами в Беларуси 18 ноября
Появилось чувство большой причастности к жизни общества - впервые голосующий
В правительстве рассказали об ожиданиях от нового парламента
Рапота: голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством
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Молодежь проявляет большой интерес к выборам - Мясникович
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Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
17 ноября - основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
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В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми
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Сербско-белорусский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря
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