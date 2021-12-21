Фотопроект "Дороги Беларуси" - принимайте участие!

Республиканское унитарное производственное предприятие "Гранит" и Центр поддержки предпринимательства "Деловые медиа" в 2021 году начали реализацию фотопроекта "Дороги Беларуси". Цель совместной инициативы – составить фотокарту автодорожных и железнодорожных коммуникаций нашей страны, которые, как известно, соединяют не только города и населенные пункты – они объединяют всех людей!

Почему такой промышленный гигант, как "Гранит", оказался в числе инициаторов проекта, догадаться нетрудно. "Гранит" выпускает более 15 млн тонн щебня в год, без которого невозможно построить современную, надежную и безопасную дорогу, будь то железнодорожные пути или автодорожная магистраль, мост или транспортная развязка.

Что касается второго участника проекта – ЦПП "Деловые медиа", то с 2004 года он выступает организатором республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года". Два сезона назад в программе профессионального соревнования появились новые номинации, ориентированные на дорожное строительство, поэтому тема дорог нашла продолжение в новом проекте.

В рамках фотопроекта "Дороги Беларуси" организаторами презентуются фотографии дорог Беларуси, отснятые командой фотографов – профессионалов и любителей.

Сегодня в коллекции свыше 300 фотоизображений дорог, транспортных развязок, мостов, придорожных объектов. И это только начало. Принять участие в инициативе предлагается всем, кто любит дороги и путешествия, увлечен фотографией и кому есть что показать и о чем рассказать. Потому что организаторы проекта предлагают всем желающим поделиться не только фото, но и интересными дорожными историями, которые случались с ними или их знакомыми.

По замыслу авторов инициативы, лучшее фото или рассказ будут выбирать посетители сайта. Победителей ждут специальные призы и пресс-тур на РУПП "Гранит"!

Сегодня мы представляем несколько фотографий проекта "Дороги Беларуси".

А со всей коллекцией можно ознакомиться на сайте: дорогибеларуси.бел

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