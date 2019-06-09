ФОТОРЕПОРТАЖ: Выпускные вечера в Беларуси

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные вечера в Беларуси проводились 8 и 9 июня.
В Бресте 8 июня торжественным шествием прошли выпускники средних школ города. В этом году аттестат получили 2265 выпускников средней школы, из которых 129 обладателей золотой и серебряной медали, и 3089 выпускников базовой школы. Финалом дня стал ежегодный праздник для выпускников Ленинского района г. Бреста "Алые паруса".
Более 200 гродненских выпускников, получивших по результатам экзаменов право на медали, прошли по красной дорожке. Мероприятие состоялось 8 июня в Гродненском областном драмтеатре. Во время торжественной церемонии руководители города вручили выпускникам аттестаты и медали.
Выпускной вечер прошел 8 июня в средней школе №28 Гродно.
В 2019 учебном году выпускниками школ и гимназий Гомеля стали около 2,7 тыс. учащихся. Каждый пятнадцатый - медалист.
В Минском военном суворовском училище 8 июня состоялся выпуск 59 воспитанников. Со вступлением во взрослую жизнь их поздравил министр обороны Андрей Равков.
8 июня прошел праздничный вечер для выпускников Могилевского государственного областного лицея № 3. В этом году среди выпускников учебного заведения 19 медалистов. Из них 16 человек получили золотые медали.-0-
Фото Вадима Якубёнка, Леонида Щеглова, Сергея Холодилина, Рамиля Насибулина, Олега Фойницкого
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