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ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию БЕЛТА, прошло в Национальной библиотеке
Общество
21.12.2018 | 15:26
Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович и Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович
Белорусское телеграфное агентство 23 декабря отметит 100-летний юбилей.
Ирина Акулович
Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк
Министр информации Александр Карлюкевич
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