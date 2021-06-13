Фотовыставка БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" проходит в Брестской крепости

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" проводит фотовыставку "Судьбы, сложенные в треугольник". Посетители смогут ознакомиться с ней в экспозиции "Оборона Восточного форта" по 24 июня, сообщает БЕЛТА.

Фотовыставка "Судьбы, сложенные в треугольник" основана на одноименном совместном интернет-проекте БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Проект рассказывает о судьбах погибших и тех, кто прошел всю войну, прославленных и самых обычных - через подлинные личные письма периода Великой Отечественной войны, почтовые карточки, открытки, отправленные с огневых рубежей родным, архивные фотоснимки.

Война не отменяла жизнь… В письмах солдаты описывали трудности фронтового быта, атаки, ранения, делились радостью побед и надеждами на скорую встречу. В проекте раскрывается сила духа народа, мужественно защищавшего Родину от немецко-фашистских захватчиков. Из письма Героя Советского Союза Бориса Ковзана родным: "Мама и папа, сообщаю, что я не подкачал и вам не будет стыдно за сына… в воздушных боях сбил 24 самолета, лично 4 тарана и 8 в группе". Борис Ковзан - единственный в мире летчик-истребитель, который в годы войны совершил четыре воздушных тарана и остался в живых.

Письма и фотоснимки - свидетельства событий, затронувших судьбу каждой белорусской семьи. Представленные на выставке материалы дают нам, современникам, возможность прочувствовать то трагическое время, стать сопричастными судьбам людей, которым каждый день приходилось отстаивать право на жизнь.

Символично, что в преддверии трагической для миллионов людей даты - 22 июня - фотовыставка "Судьбы, сложенные в треугольник" экспонируется в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Защитники крепости совершили один из величайших подвигов советского народа во время Великой Отечественной войны. В послевоенные годы история обороны Брестской крепости стала символом героизма и верности присяге.-0-

Фото Вадима Якубёнка