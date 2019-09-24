Фотовыставку БЕЛТА "Магия Беларуси" в Ереване посетила супруга президента Армении

24 сентября, Минск /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Фотовыставку "Магия Беларуси", организованную информационным агентством БЕЛТА на станции маршала Баграмяна в ереванском метро, посетила супруга президента Армении Нуне Саркисян. Проект проходит на полях I Армянского международного фестиваля фотографии, сообщает БЕЛТА.

"Выставки фестиваля порадовали меня, потому что я увидела, как разные страны сотрудничают через фотографию. Я видела работы из Беларуси, Индии, Японии, Китая, Ирана. Экспонаты включают культуру этих стран, которая объединяет не только отдельных людей, но и нации, страны и религии", - сказала Нуне Саркисян.

Как отметил директор государственного информационного агентства АРМЕНПРЕСС Арам Ананян, агентство во время Армянского международного фестиваля фотографии выступило с рядом инициатив. "Мы представили экспозицию, посвященную 150-летию Ованеса Туманяна. На выставке, организованной с нашими белорусскими коллегами, мы показали замечательные, уникальные образцы белорусской фотографии, связанные с ритуалом и традицией. Экспонаты представляют большой интерес", - сказал он.

Арам Ананян анонсировал, что в ближайшее время откроется выставка, посвященная юбилею Комитаса. "Это одна из наших первых попыток реализовать международные проекты, которые я считаю успешными", - подчеркнул он.

Директор АРМЕНПРЕСС передал Нуне Саркисян альбом, выпущенный по случаю 100-летия информационного агентства БЕЛТА. Он сообщил, что в Беларуси была организована совместная выставка информационных агентств двух стран о Спитакском землетрясении, которое произошло 7 декабря 1988 года. В планах - провести эту выставку и в Армении.

Кроме того, супруга президента Армении осмотрела выставку "Историческое наследие армянской фотографии", открывшуюся возле Президентского дворца, прогулялась по станциям Ереванского метрополитена "Молодежная" и "Площадь Республики" и познакомилась с экспозициями, организованными на полях фотофестиваля.

I Армянский международный фестиваль фотографии стартовал 26 августа. Он представляет работы фотографов из 20 стран, в числе которых Япония, Дания, Италия, Франция, Россия, Беларусь, Швейцария, США, Объединенные Арабские Эмираты. На полях фестиваля в Ереване действуют 39 фотопавильонов. Фотографии демонстрируются, начиная от аэропорта Звартноц и до резиденции президента, а также в музее Ованеса Туманяна, нескольких станциях метро в Ереване и на других площадках.-0-

Фото АРМЕНПРЕСС