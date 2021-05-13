ФПБ: для отечественных производителей детского питания необходимо предусмотреть доппреференции

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для отечественных производителей детского питания необходимо предусмотреть дополнительные преференции. Эта позиция национального профцентра была озвучена на очередном заседании экспертного совета по вопросам цен и тарифов. Речь в данном случае идет о предприятиях полного цикла: тех, кто перерабатывает в основном белорусское сырье. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Надо отметить, что сегодня в стране порядка 15 производителей плодоовощного детского питания. При этом существуют разные подходы к организации производства в этой сфере. Одни предприятия закупают готовые полуфабрикаты за рубежом и, по сути, занимаются только их фасовкой. Вторые обеспечивают полный цикл - от выращивания до переработки белорусской продукции. Но и первые, и вторые считаются отечественными производителями и имеют равные условия на рынке.

"В первую очередь необходимо развивать и поддерживать тех, кто работает на местном сырье. Поскольку это развитие белорусского сельского хозяйства. Это создание рабочих мест. Заработная плата для белорусских сельчан, - подчеркнула заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. - Сегодня в целом в экономике стоит задача по снижению импортной составляющей. И в сфере производства детского питания есть все возможности для достижения этой цели".

Надо отметить, что во многих странах принимаются меры для стимулирования развития производственных цепочек полного цикла - от введения пошлин на импорт сырья до разного рода преференций тем производителям, которые работают на местной сырьевой базе. Различные варианты поддержки таких предприятий обсуждались и во время заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов. В ближайшее время Федерация профсоюзов на основе консультаций с производителями направит заинтересованным ведомствам предложения по совершенствованию подходов в этом вопросе. Кроме того, будут инициированы и меры по расширению представленности отечественных производителей детского питания в торговых сетях.

Ассортимент детского питания, выпускаемого под торговыми марками белорусских производителей, насчитывает порядка 450 наименований натурального продукта (без добавления ароматизаторов, красителей, загустителей). Имеющиеся в республике специализированные мощности по производству плодоовощного питания для детей раннего возраста позволяют обеспечить выпуск более 40 тыс. т такого питания. За счет отечественного производства потребность рынка в плодоовощном питании для детей раннего возраста закрывается на 80-85%.-0-