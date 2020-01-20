ФПБ и Генпрокуратура будут отслеживать соблюдение нового Трудового кодекса

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси и Генеральная прокуратура будут отслеживать соблюдение нового Трудового кодекса. Об этом председатель ФПБ Михаил Орда заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы с Генеральной прокуратурой подписали протокол, есть соглашение о том, что мы будем вместе отслеживать практику применения этого очень важного документа", - рассказал Михаил Орда. По его словам, важно не только принять новый закон, но и отследить, как соблюдаются его нормы на практике.

Обновленный Трудовой кодекс начнет действовать с 28 января. Часть новаций в нем направлена на создание больших возможностей для совмещения успешной карьеры и воспитания детей в семьях. Так, отцы и отчимы при желании смогут получить отпуск до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка. Наниматель обязан будет предоставить такой отпуск (неоплачиваемый, если только иное не будет закреплено в коллективном договоре или для членов профсоюза). Матери с детьми в возрасте до трех лет теперь смогут отправляться в служебные командировки, а также выходить на работу в выходные и праздники при желании. Наниматели смогут привлекать их и к сверхурочным работам.

Сотрудникам во время трудового отпуска по основному месту работы разрешили трудиться по совместительству полный рабочий день или смену. Пока занятость по совместительству разрешена только на половину рабочего дня.

Увеличен размер выходного пособия до одного среднемесячного заработка при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности. И установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Кроме того, предусмотрена единая для всех работников минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта - в размере трех среднемесячных заработков.

С добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. А именно: по соглашению сторон контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. Новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться, новые будут заключаться только с письменного согласия работника.

Также в обновленном ТК закреплено, что материальная ответственность работников, которые трудятся по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т.е. только за умышленное причинение имущественного вреда.-0-

ФПБ планирует решить вопрос с зарплатами на обанкротившихся предприятиях к 1 мая "Более тысячи предприятий только за 2019 год имеют задолженность перед людьми по заработной плате. Но нет источников погашения и финансирования этих вопросов, - отметил Михаил Орда. - Мы видим, что, как правило, страдают простые работники".

Лукашенко поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей "Президент дал поручение, в частности Министерству труда, посмотреть и разобраться с этим вопросом и оперативно внести предложения для устранения этого недоразумения", - рассказал председатель ФПБ.