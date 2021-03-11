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11 марта 2021, 11:01

ФПБ и Минтруда обсудили предложения по совершенствованию пенсионного обеспечения

Фото из архива
Фото из архива

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система "3 плюс 3", дифференциация выплат, перераспределение взносов между нанимателями и работниками - эти и другие предложения по совершенствованию пенсионного обеспечения обсудили в штаб-квартире национального профцентра специалисты ФПБ и Министерства труда и социальной защиты. Во встрече также участвовали представители бизнес-союзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В ФПБ напомнили: еще в начале года профсоюзы направили свои предложения о развитии пенсионной системы в Минтруда. Они касались дополнительного пенсионного страхования, дифференциации выплат в зависимости от трудового вклада каждого работника, начисления пенсий работающим пенсионерам, отдельных аспектов профессиональной и льготной пенсии. Все предложения сформированы на основе тех вопросов, которые поднимаются в трудовых коллективах.

Сегодня некоторые из этих инициатив уже в стадии практической проработки. В частности, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич представила возможный механизм развития дополнительного пенсионного страхования. Речь идет о создании системы "3 плюс 3": если работник решит отчислять из своей зарплаты 3% на дополнительную пенсию, то столько же на его персональный счет перечислит и наниматель. Причем предполагается, что на эти накопления будет распространяться право наследования. Также важно отметить: данная система не повлечет за собой дополнительные издержки для бизнеса. Эти перечисления предлагается производить как часть тех 28% страховых взносов, которые сегодня уплачивает за работника наниматель. Как было отмечено во время встречи, подобный механизм может стать хорошим стимулом для развития системы дополнительного пенсионного страхования. Сегодня только порядка 5% работников участвуют программах накопления дополнительной пенсии. К слову, сохранить эти возможности корпоративного или индивидуального накопления предлагается и при введении новых механизмов.

Также широко обсуждалась тема более существенной дифференциации пенсионных выплат. Министерством труда уже прорабатываются варианты решения этого вопроса. Речь о том, чтобы повысить зависимость размера пенсии от уровня заработной платы и трудового стажа работников. Это позволит уйти от проблемы так называемой "уравниловки", которую сегодня поднимают во многих трудовых коллективах. Чем больше трудовой вклад работника, тем выше должна быть его пенсия.

Также, по мнению представителей Министерства труда и социальной защиты, повышению реальных пенсий послужит более широкое применение механизма "отложенной пенсии". Эта система была введена еще в 2012 году. Она предполагает, что если человек по достижении пенсионного возраста продолжает работать и отказывается на это время от пенсионных выплат, то размер его пенсии значительно увеличивается. Так, по расчетам специалистов, за пять отложенных лет возможно повышение выплат в 1,7-1,8 раза. Но на сегодня этот механизм не получил широкого распространения. Всего в стране только порядка 6 тыс. работников воспользовались возможностью таким образом увеличить пенсию. К сожалению, во многих коллективах об этом просто не знают.

Еще одна тема, которая была поднята на встрече, - перераспределение взносов между нанимателями и работниками. Это вопрос не новый: представители бизнес-союзов не единожды выступали с предложением изменить подходы и уравнять страховые отчисления нанимателя и работника. Федерация профсоюзов выступает категорически против этой инициативы, поскольку это в конечном итоге может привести к снижению реальной заработной платы людей. Не находят эти предложения поддержки и у органов власти. Как было отмечено во время обсуждения, невозможно гарантировать, что в результате снижения страховых выплат наниматели пропорционально повысят заработную плату работникам, к тому же это может способствовать выплате части зарплаты в конверте.

Также ФПБ продолжает настаивать на необходимости более справедливого отношения к работающим пенсионерам. "Проблема затрагивает интересы достаточно большого количества людей. Это свыше 400 тыс. человек, - отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. - Сегодня в стране принята национальная стратегия активного долголетия. Одна из целей, заложенных в этой программе, - это стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан. Но существующие подходы противоречат этому. Сейчас, если работник продолжает работать по достижении пенсионного возраста, размер его пенсии не пересчитывается, независимо от того, сколько он еще проработал на пенсии. При этом работник по-прежнему отчисляет страховые взносы. К тому же определенным коэффициентом ограничивается и размер его пенсии. Это не мотивирует людей дальше продолжать легально работать. В связи с этим мы настаиваем на том, что необходимы изменения. Один из вариантов, который мы предлагаем, - освободить работников от уплаты 1% от зарплаты в фонд социальной защиты населения. Или же производить перерасчет зарплаты с учетом работы после достижения пенсионного возраста. Это будет справедливо по отношению к людям, которые уже выработали необходимый стаж и внесли свой вклад в формирование солидарной пенсионной системы".-0-

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