ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза. Об этом заявил сегодня председатель ФПБ Михаил Орда во время встречи с представителями трудового коллектива "Белавиа", сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации.

"То, как европейские страны повели себя в отношении компании "Белавиа", еще раз ярко показывает, что Евросоюз полностью игнорирует международное право. И в принципе право и законность как таковые, - отметил Михаил Орда. - Нет расследования инцидента с самолетом. Нет результатов. Но при этом уже приняты меры, чтобы остановить работу нашей авиакомпании. Это напрямую касается жизни людей, которые к этому инциденту вообще не имеют никакого отношения: их фактически лишают работы, зарплаты. Нанесен прямой ущерб компании, который уже исчисляется сотнями тысяч долларов".

По его словам, безусловно, в этой ситуации национальный профцентр будет защищать интересы работников. У профсоюзных юристов богатые опыт и практика разрешения самых сложных ситуаций, связанных с трудовыми правами работников. Например, только за последние пять лет правовые инспекторы Федерации профсоюзов помогли восстановить на работе около 500 незаконно уволенных работников, содействовали тому, что наниматели вернули людям более Br20 млн, которые были незаконно удержаны или не выплачены. Также представители ФПБ на постоянной основе участвуют в работе международных специализированных институтов, которые занимаются вопросами трудовой сферы. И в ситуации, когда незаконно и необоснованно ограничивается работа национальной авиакомпании, так же будут задействованы все возможные механизмы для того, чтобы защитить людей от последствий этих несправедливых и неправомерных действий.

"В открытую, на глазах всего мирового сообщества идет агрессия против людей, против страны. Идет бесцеремонное выдавливание конкурентов с международного рынка. Для того, чтобы получить собственную выгоду, - подчеркнул председатель ФПБ. - Это, по сути, узурпация международного права. В резолюциях ООН не раз подчеркивалось, что ни одно государство не может применять ограничительные принудительные меры, в том числе санкции. Евросоюз полностью игнорирует это требование. И все решения о введении санкций аргументирует внутренними документами. Если бы эти документы касались исключительно стран Евросоюза, это один вопрос. Но они затрагивают интересы других государств, не входящих в Евросоюз. И, следовательно, в этом случае должны действовать нормы международного права. Поэтому мы инициируем иск в Международный суд ООН для того, чтобы была дана правовая оценка правомерности таких документов. Также будет подан иск в Верховный суд страны для оценки правомерности данных действий со стороны европейских стран в отношении наших трудящихся. Международное сообщество должно отреагировать на такую пагубную для мирового порядка практику. И остановить агрессивную политику отдельных стран. Эту позицию поддерживают и в авиакомпании".

Среди европейских компаний "Белавиа" занимает лидирующие позиции по безопасности, - добавил заместитель командира авиационного отряда авиакомпании Александр Липавский. "Это официальная оценка соответствующих структур. В нашем коллективе - специалисты высочайшего класса. И в этой ситуации хочется задать один вопрос тем горячим головам, которые принимали решение по ограничению полетов: какие нормы международного воздушного права, авиационной безопасности мы нарушили? Поэтому я расцениваю применение таких мер как действия недобросовестных конкурентов, которые пытаются устранить достойного соперника в лице нашей компании", - заявил он.

Федерация профсоюзов окажет всю необходимую помощь тем работникам, которые могут оказаться в сложной ситуации в связи с ограничениями в работе компании "Белавиа". В профсоюзных организациях созданы кассы взаимопомощи, солидарный фонд помощи, из которых будет оказана материальная поддержка всем, кто в ней будет нуждаться.-0-

Фото ФПБ