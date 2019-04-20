ФПБ, МАРТ и Белстат создадут рабочую группу для мониторинга цен

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси, МАРТ и Белстат до 15 мая создадут рабочую группу для мониторинга цен, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель ФПБ Михаил Орда.

"Мы договорились, что в самое ближайшее время создадим рабочую группу. Раз в месяц будем с МАРТ и Белстатом собираться и предметно обсуждать (ситуацию с ценами. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Михаил Орда. При необоснованном росте цен на продукты группа будет информировать заинтересованные органы.

Стороны и ранее обменивались соответствующей информацией, но встречи носили нерегулярный характер. Председатель ФПБ считает, что при обсуждении такого социально важного вопроса должна быть системность. Рабочая группа будет сформирована до 15 мая.

ФПБ с 2017 года ведет постоянный мониторинг цен по социально значимым категориям товаров и услуг в 137 районных центрах и крупных городах. Анализируется вся цепочка формирования цены от производителя до потребителя.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, обратил внимание правительства, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и профсоюзов, что жалоб людей на непомерный рост цен по наиболее значимым позициям товаров и услуг быть не должно. Тем более что изменение цен на них чувствительно для малообеспеченных категорий граждан и пенсионеров. "Цены должны быть приемлемыми", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать на рост цен "При этом речь не идет о том, чтобы загнуть цены так, что товаропроизводители или торговля уйдут из этой сферы, якобы там все погибнут, все будут убыточными", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, Федерация направила в правительство предложение, которое заключается в создании индивидуальной дорожной карты по развитию проблемных районов. Таковых в профсоюзном списке 22. По словам Михаила Орды, на них нужно обратить особое внимание, поскольку уровень средней заработной платы здесь достаточно низкий и нет нужного количества рабочих мест. "Мы направили свое видение и предложение создать под каждый район конкретный план, потому что каждый из них специфичен в плане трудовых ресурсов, своих природных условий, геополитического расположения", - отметил Михаил Орда.-0-