26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси начинает проводить еженедельный мониторинг наличия и стоимости продуктов и лекарств первой необходимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Профсоюзы на постоянной основе ежемесячно анализируют цены на социально значимые товары. В связи с принятием правительством постановления "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости" с сегодняшнего дня мониторинг ценовой ситуации на потребительском рынке будет проводиться еженедельно.

В ФПБ напомнили, вопрос о необходимости введения ограничительных мер на рост цен профсоюзы поднимали с начала текущего года. Поскольку анализ ценовой ситуации выявил достаточно существенное повышение стоимости ряда товаров. В результате правительством было принято постановление, в соответствии с которым с 1 марта рост цен на продукты и лекарства первой необходимости не должен превышать 0,2% в месяц. Повышение цен выше установленной планки возможно будет только при наличии объективных причин и по согласованию специальной комиссией при Совете Министров.

"В перечень товаров, прописанный в данном документе, включены продукты, которые людям нужны практически каждый день, а также наиболее востребованные лекарства. Они должны быть доступны для всех. Поэтому в каждом районе определен список магазинов и аптек, в которых представители профсоюзов раз в неделю будут проверять фактическое наличие, ассортимент и запасы этих продуктов и медикаментов, - подчеркнули в Федерации профсоюзов. - Также будет проводиться еженедельный сравнительный анализ цен по каждой позиции из этой группы товаров. В случае выявления отдельных или системных проблемных ситуаций, эти вопросы будут оперативно направляться для реагирования и решения в соответствующие ведомства".-0-

ФПБ начинает еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости