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Общество
29 июля 2021, 13:46

ФПБ предложила дополнительно регламентировать условия труда при работах на открытом воздухе

Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для защиты работников необходимо дополнительно регламентировать условия труда при выполнении работ на открытом воздухе. К такому выводу пришли специалисты Федерации профсоюзов Беларуси, детально изучив ситуацию с соблюдением температурного режима на рабочих местах в условиях аномальной жары. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В условиях установившихся аномально высоких температур на горячую линию ФПБ поступило более 150 звонков по несоблюдению температурного режима на рабочих местах. Техническая инспекция труда Федерации профсоюзов, помимо разъяснений существующих норм законодательства, провела внеплановые мониторинги условий труда.

Как отметили специалисты, некоторые наниматели с полной ответственностью подошли к вопросу создания надлежащих условий труда. К примеру, в ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" установлены дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время, работники обеспечены минеральной и питьевой водой, смещены графики рабочего времени на утренние и вечерние часы, установлены дополнительные источники воды, ограничено проведение огневых работ, налажена бесперебойная работа систем вентиляции и кондиционирования воздуха, организован отдых в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом.

Вместе с тем зафиксировано немало случаев, когда наниматели не предпринимали необходимых мер. Такие примеры есть в разных отраслях и регионах. Например, в одной из организаций Городокского района температура в ремонтных мастерских и рабочих помещениях достигала 32 градусов, при этом работники не были обеспечены питьевой водой. На одном из минских заводов в кабинетах инженерно-технического корпуса зафиксирована температура более 33 градусов, окна находились в аварийном состоянии. Наниматель выдал работникам вентиляторы, которые не охлаждали помещения. На строительных площадках по республике установлены факты непредоставления работникам, выполняющим работы на открытом воздухе при сильной жаре (до 34 градусов), дополнительных специальных перерывов. Кроме того, выявлено 2 случая отсутствия питьевой воды в бытовых городках строительных объектов.

По результатам общественного контроля по всем фактам несоблюдения температурного режима нанимателям выданы рекомендации на устранение выявленных нарушений в установленные сроки.

"Комплексный анализ выявленных нарушений показал, что необходимо на законодательном уровне дополнительно регламентировать условия труда при выполнении работ на открытом воздухе, - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько. - Действия нанимателя для обеспечения необходимых условий труда в производственных и офисных помещениях достаточно подробно регламентированы. Что касается работ на открытом воздухе, то в законодательстве прописано только понятие сильной жары и морозов, а как должны быть организованы работы, по сути, отдано на откуп нанимателю. В результате, посещая предприятия, мы видим, что работники в таких условиях недостаточно защищены. Этот вопрос необходимо урегулировать на законодательном уровне. Надо отметить, что эту инициативу профсоюзы уже обсудили с нанимателями и правительством. Социальные партнеры поддержали предложение ФПБ и договорились в ближайшее время подготовить проект соответствующего нормативного правового акта".-0-

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