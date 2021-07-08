ФПБ проводит мониторинг сельхозорганизаций перед стартом уборочной кампании

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси перед стартом уборочной кампании проводит мониторинг условий труда во всех сельхозорганизациях, сообщил сегодня журналистам председатель ФПБ Михаил Орда во время посещения ОАО "Комбинат "Восток" Гомельского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Орда назвал важным вопрос создания для работников АПК комфортных и безопасных условий: "После трудового дня работник должен вернуться домой в семью живым и здоровым".

"Мы сейчас проводим мониторинг. За 10 дней посмотрим все хозяйства страны, созданные там условия. Когда человек видит доброе отношение, тогда работает с полной отдачей", - убежден Михаил Орда.

В числе основных моментов, на которые обращают внимание при мониторинге, - обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, состояние и наличие санитарно-бытовых помещений и душевых, организация доставки горячего питания и питьевой воды. "Для людей, которые встают в три ночи, чтобы прийти на машинный двор, подготовить комбайн, выехать и вовремя и без потерь убрать выращенный урожай, должно быть горячее питание. При этом важно и создать комфортные условия: чтобы хлеборобы обедали не на корточках, а за столиками", - считает Михаил Орда.

Он подчеркнул: профсоюзы не только проверяют, но и при необходимости активно подключаются к решению вопросов. Например, для 8 сельхозпредприятий районов Гродненской области профсоюзы закупили и передали микроволновые печи, электрочайники, холодильник, комплекты нержавеющей посуды и др. В Минской области профсоюзные организации помогли отремонтировать комнаты отдыха и дополнительно оборудовать их приборами для поддержания комфортной температуры и просушивания спецодежды.

В центре особого внимания профсоюзов - соблюдение правил охраны труда, соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности.

Как было отмечено, АПК остается одной из самых травмоопасных отраслей. "Жатва - буквально горячая пора. Тот ритм и напряжение, в котором работают люди, и гонка за результатом могут привести к печальным последствиям. В таких условиях и сами работники, и ответственные специалисты нередко пренебрегают элементарными правилами техники безопасности. Поэтому человеческий фактор остается одной из главных причин несчастных случаев", - уточнил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько. Мониторинги соблюдения правил и норм охраны труда в АПК продолжат во время уборочной.

Для хлеборобов предусмотрены профсоюзами также меры стимулирования. Михаил Орда добавил, что будут и традиционные чествования тысячников, творческие коллективы готовят для тружеников нивы концертные программы.-0-