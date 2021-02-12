ФПБ считает необходимым шире применять практику бессрочных трудовых договоров

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси считает необходимым шире применять практику бессрочных трудовых договоров, заявил председатель ФПБ Михаил Орда сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Орда, в частности, поднял вопрос эффективной и стабильной занятости людей. Он отметил, что сегодня абсолютное большинство нанимателей используют контрактную форму найма. "Мы считаем, что надо шире применять бессрочные трудовые договоры, в первую очередь для добросовестных работников. Для человека это будет хорошей мотивацией и дополнительным стимулом в работе, даст уверенность в завтрашнем дне и, что немаловажно, будет способствовать укреплению трудовых коллективов", - сказал он.

В связи с этим ФПБ предлагает четко прописать в законодательстве, в каких случаях наниматель будет обязан заключать с работником именно бессрочный трудовой договор.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси также поднял тему совершенствования пенсионной системы. Он отметил, что в этом вопросе есть несколько принципиальных моментов, которые требуют решения. В первую очередь это касается подходов по определению величины пенсии. Действующая система не в полной мере учитывает результаты и эффективность труда человека.

Михаил Орда объяснил свою позицию на двух примерах. "Есть два работника завода. Один всю жизнь учится, повышает свою квалификацию, разряд, работает от темна до темна. А второй, как говорят, особо не напрягается: и образования нет, и работа не пыльная. А разница в пенсии у них - Br100-150. Хотя заработная плата, пенсионные отчисления и, соответственно, накопления у них отличаются в несколько раз", - сказал он.

Или, продолжил Михаил Орда, по достижении пенсионного возраста человек продолжает трудиться и приносить пользу своей стране. Соответственно, отчисляет и накапливает пенсионные взносы, но пенсию ему не перерасчитывают. "Люди обращаются, говорят, что это несправедливо", - заметил председатель ФПБ.

Предложения по совершенствованию пенсионной системы уже направлены правительству. "Считаем, что эту тему нельзя откладывать в долгий ящик и надо детально обсудить, выслушать мнения людей и принимать решения, направленные на установление более справедливых подходов", - отметил Михаил Орда.-0-