ФПБ создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Основная задача экспертов будет заключаться в консультациях ФПБ по основным направлениям государственной политики в области ценообразования на стадии ее разработки с оценкой последствий изменения цен или тарифов для населения.

"Группа также будет анализировать ситуацию на потребительских рынках как в Беларуси, так и за ее пределами, и устанавливать причины, повлиявшие на рост цен или тарифов; анализировать всю цепочку ценообразования, чтобы исключить возможность спекуляций со стороны участников рынка. Речь о поставщиках, производителях и продавцах, в том числе крупных торговых сетях", - отметили в ФПБ.

В Федерации профсоюзов пояснили, что речь не идет о подмене работы регуляторов этой сферы. Профсоюзы намерены усилить роль экспертной поддержки, в том числе и со стороны независимых экспертов, при реализации ценовой политики в нашей стране.

"Согласно договоренностям, достигнутым между правительством, профсоюзами и нанимателями, данная политика должна обеспечивать ценовую стабильность и доступность для населения важнейших товаров и услуг", - добавили в Федерации профсоюзов Беларуси.-0-.