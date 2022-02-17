ФПБ: все регионы подключились к инициативе "Мы вместе - за Беларусь"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все регионы включились в реализацию инициативы "Мы вместе - за Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В конце января Федерация профсоюзов Беларуси совместно с другими общественными объединениями приняла Декларацию в поддержку референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию и объявила об общественной инициативе, которая призвана обеспечить информирование граждан о предстоящем референдуме и объективное наблюдение за ходом кампании. В связи с этим по всей стране проходят собрания профсоюзных активистов.

Например, местом встречи профсоюзных лидеров Октябрьского района неспроста выбран Дворец культуры и спорта железнодорожников. Октябрьский - крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр столицы. Здесь расположены железнодорожный вокзал и Национальный аэропорт Минск. На эмблеме района - изображения воздушных авиалиний, стальных магистралей и знак - символ электроники. Ожидаемо, что в зале - представители профсоюзных организаций авиационных работников, профактивисты локомотивного депо, представители других общественных организаций.

"Все сидящие в этом зале болеют за свое государство, свое предприятие, город. Никто не посмеет и никто не сможет перевернуть и направить нас в некое другое русло. Нам жить в этой стране. Призываю вас с этим лозунгом "Мы вместе - за Беларусь!", чтобы мы с вами этот лозунг несли не только сегодня, не только 27 числа. Он в ваших сердцах постоянно", - сказал председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.

"Конечно, изменения необходимы. По всей Беларуси массово прошли широкие обсуждения. Как на диалоговых площадках, так на заседаниях наших коллегиальных органов. Понятно, что в обществе назрела необходимость, запрос на внесение изменений и дополнений в Основной закон нашей страны", - отметила председатель Октябрьского районного объединения организаций профсоюзов столицы Елена Карпович.

Председатель Октябрьской районной организации ветеранов Минска Анатолий Кривчик подчеркнула: "Этот год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Это символично особенно накануне республиканского референдума по изменению и дополнению Конституции, так как одно из важнейших положений касается исторической памяти. Несомненно, это очень важно. На примере нашей ветеранской организации - у нас более 40 тыс. ветеранов и в настоящее время менее 60 ветеранов, которые числятся ветеранами войны, менее 20 осталось участников боев. Разрывается связь поколений и нам нужно, чтобы мы - дети войны, афганцы, ветераны боевых действий, ветераны труда - эту память о всей истории Беларуси сохранили".

"В 2020-м у бортпроводников Национального аэропорта Минск в связи с пандемией значительно снизилось количество полетов и работники могли потерять право на досрочную профессиональную пенсию. Ранее для зачета в профессиональный стаж им необходимо было налетать 375 часов. Профсоюзы инициировали снижение данного требования. Этого удалось добиться благодаря работе с социальными партнерами. Это пример того, как с помощью конструктивного диалога можно решить любой вопрос", - добавил председатель отраслевой объединенной профсоюзной организации авиационных работников Андрей Шеремет.

Во время встречи было озвучено немало примеров кропотливой работы профсоюзных организаций, которая направлена на защиту прав и интересов трудящихся. "В планах - продолжить деятельность в этом направлении, а объединяющим звеном послужит лозунг, который нашел отклик в сердце у каждого, "Мы вместе - за Беларусь!" - добавили в ФПБ.-0-