Франция расширит поддержку франкофонных секций в белорусских школах - посол

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Франция намерена расширить поддержку изучения французского языка в белорусских школах и гимназиях. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс на семинаре, посвященном двуязычным франкофонным секциям в средних школах и гимназиях, который 5-6 декабря проходит на базе Академии последипломного образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание на то, что в Беларуси в настоящее время около 20 тыс. школьников изучают французский язык. Дипломат привел примеры хороших результатов в этом направлении. В частности, в этом году еще одно учреждение - гимназия №46 Гомеля - получило престижный знак отличия французского Министерства Европы и иностранных дел LabelFranceEducation. Всего же этого знака отличия удостоены пять белорусских школ с билингвистическими секциями. "Это большой успех, который подтверждает качество франкоязычного образования в Беларуси. Ваши блестящие достижения признаны", - заметил посол.

Он также рассказал о намерении активизировать межшкольные белорусско-французские обмены. "Наша задача заключается в том, чтобы у каждой билингвистической секции был партнер из Франции. Мы планируем открыть в новом учебном году еще две новые секции - в Молодечно и Минске", - сказал Дидье Канесс.

Посол обратил внимание на важность программы сотрудничества с французским лицеем Парк, которая начала реализовываться три года назад. По его словам, два первых белорусских студента уже прошли конкурс в одно из крупнейших инженерных образовательных учреждений Франции.

"По образцу сотрудничества с данным лицеем открыта французская программа по химии. Учащиеся с высоким уровнем знаний по этому предмету, а также по биологии смогут попробовать поступить на подготовительное отделение Французской национальной высшей школы химии. В этом году было отобрано двое белорусских ребят, которые уже учатся во Франции, - рассказал дипломат. - В следующем году мы предлагаем новые направления для франкофонных белорусских школьников. Отличники с гуманитарным профилем смогут попробовать поступить в такое престижное французское образовательное учреждение, как Sciences Po".

В Минске работает Франко-белорусский центр, который с каждым годом набирает все больше студентов, прекрасно владеющих французским языком. Не менее важно дальнейшее расширение методик преподавания французского языка, считает Дидье Канесс. Каждый год посольство Франции предлагает восемь языковых стажировок на конкурсной основе, открытой абсолютно для всех преподавателей французского языка.

На семинаре франкоязычные преподаватели из белорусских школ и гимназий познакомились с новыми возможностями в языковом обучении. Своим опытом с белорусскими коллегами поделилась эксперт Международного центра педагогических исследований Амандин Беранджер, которая специально прибыла на семинар. На мероприятии детально обсуждались перспективы развития франкофонных секций и популяризации французского языка и литературы.-0-