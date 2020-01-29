Французская компания планирует снять фильм о дикой природе Беларуси

29 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Французская компания Nomades вместе с Университетом Лотарингии планирует снять документальный фильм о дикой природе Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Под прицелом камер окажутся природоохранные комплексы и их обитатели: волки, рыси и медведи. Цель фильма - показать условия соседства людей с хищниками. "Французы в основном с боязнью относятся к этим хищникам. Они уверены, что их сосуществование с людьми практически невозможно. На примере Беларуси мы хотим показать, что это не совсем так и хищники не оказывают существенного негативного влияния на человека", - рассказал во время встречи с руководством Минлесхоза один из авторов проекта Ален Кретьен.

Фото Министерства лесного хозяйства

Документальный фильм планируют показать по государственному телевидению Франции.

В случае согласия белорусской стороны съемки планируют провести на территории заказника "Налибокский" и Березинского биосферного заповедника. По словам представителя компании Nomades, эти территории отличаются от природоохранных комплексов Франции. "Безусловно, у нас есть природные территории, которые находятся под особой охраной, - очень красивые леса. Но там нет хищников. А в Беларуси есть сразу все. Именно поэтому мы бы хотели снять фильм у вас", - пояснил Ален Кретьен.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко отметил, что ведомство готово оказать необходимую поддержку проекту. "Беларусь гордится своей природой, и нам действительно есть что показать европейцам", - добавил он.

В ближайшее время французская сторона рассчитывает получить необходимые согласования, после чего сможет приступить к съемкам.-0-