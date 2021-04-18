ФСБ РФ представила видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ РФ распространила видео, на котором политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович обсуждают устранение Президента Беларуси Александра Лукашенко и захват зданий в Минске. Кадры оперативной видеосъемки показаны в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

На видео заговорщики обсуждают план государственного переворота, в ходе которого планировалось убить Александра Лукашенко, блокировать ОМОН и захватить ключевые объекты в центре Минска, в том числе радиостанцию и телевидение.

"Задача номер один - устранить самого главного. Задача номер два - блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", - сказал Юрий Зенкович на видео.

"Как минимум 30 человек еще (...) должны быть интернированы буквально в первый час. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован", - добавил Федута.

По данным ФСБ России, Александр Федута и Юрий Зенкович также планировали присвоить имущество Александра Лукашенко. Помимо этого, в эфире телеканала сообщили, что информацию о высших лицах они получили от хакеров. "Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим", - рассказал Юрий Зенкович.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение Президента Александра Лукашенко. В результате совместной с Комитетом государственной безопасности Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и гражданина Беларуси Александра Федуты. Они планировали осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Президента Александра Лукашенко, сообщает ЦОС ФСБ.-0-