ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой у переходов

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой авто у переходов, делается это для профилактики ДТП с участием пешеходов. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"С 27 января в целях профилактики ДТП с участием пешеходов подразделения ГАИ по всей стране будут использовать специальное техническое средство "ПаркРайт" для фиксации нарушений ПДД вблизи пешеходных переходов. В зоне особого внимания окажется припаркованный не по правилам транспорт (в том числе грузовой), который ухудшает обзорность и тем самым создает угрозу безопасности на пешеходных переходах", - проинформировала пресс-секретарь. В случае нарушения в отношении владельца авто будет вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Правоохранители напоминают, что остановка и стоянка запрещены на "зебре" и ближе 15 м от нее на дороге в обе стороны.

Как отметила Ольга Чемоданова, в 2019 году на пешеходных переходах произошло более 680 наездов на пешеходов, в результате которых 39 человек погибли и свыше 670 получили травмы.

Специальное устройство "ПаркРайт" помогает выявлять в автоматическом режиме нарушения правил остановки и стоянки, а также проезд по выделенным полосам для общественного транспорта. "ПаркРайт" установлен в салонах служебных машин ГАИ, он фиксирует номерные знаки. Машины с прибором проезжают в одном месте два раза. При повторном проезде данные направляются в базу, информация после поступает в структуру ГАИ, которая будет готовить постановления по штрафам. После этого нарушителям высылаются письма. Штраф за нарушение правил парковки и стоянки составляет одну базовую величину (сейчас 1 БВ - Br27).-0-