ГАИ Минска рекомендует скорректировать графики грузоперевозок на время Европейских игр

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует скорректировать графики грузоперевозок на время II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с проведением II Европейских игр Госавтоинспекция рекомендует минимизировать перевозки грузовыми автомобилями по улицам Минска. Также ГАИ советует скорректировать графики передвижений грузов с учетом предстоящих мероприятий", - отметили в управлении. Рекомендованное время для перевозок - до 7.00 и после 20.00.

Как напомнили в Госавтоинспекции, на проспектах Независимости и Победителей, а также на ул.Ташкентской и иных участках введены ограничения движения грузового транспорта - установлены соответствующие знаки. ГАИ просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к возникновению возможных затруднений в организации грузоперевозок.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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