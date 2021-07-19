ГАИ напоминает о недопустимости телефонных разговоров за рулем

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонные разговоры за рулем опасны. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Правила дорожного движения запрещают водителю разговаривать по телефону во время управления транспортным средством. Кодекс об административных правонарушениях за невыполнение этого правила предусматривает ответственность - штраф до 2 базовых величин (ч.5 ст.18.13 КоАП).

"Мобильный телефон давно уже стал привычным аксессуаром современной жизни и даже средством первой необходимости. При этом зачастую на телефонный разговор люди отвлекаются в самый неподходящий момент, в том числе и находясь за рулем. Так ли безобидны эти разговоры? Многочисленные исследования показывают, что время реакции на ситуацию при разговоре по телефону удлиняется до полутора секунд. То есть при скорости 60 км/ч автомобиль за это время проедет более 20 м. Можно представить, к каким последствиям может привести такое "запаздывание" при возникновении внезапной экстремальной ситуации", - рассказали в ГАИ.

Специалисты утверждают, что использование мобильного телефона во время вождения в четыре раза увеличивает риск несчастного случая. Человек, разговаривающий по сотовому, держа одной рукой рулевое колесо, а другой - гаджет, не в состоянии должным образом реагировать на возможные неожиданности вроде резко остановившейся перед ним машины, смены сигнала на светофоре и так далее.

Во время разговора по мобильному телефону водитель концентрирует внимание на полосе движения, игнорируя периферийную информацию. Мужчины и женщины одинаково подвержены изменению функции внешнего внимания при управлении автомобилем и одновременном разговоре по сотовому телефону. Практически все водители, за небольшим исключением, подвержены эффекту переключения внимания с управления автомобилем на разговор по мобильному телефону. Это объясняется личностными психологическими качествами и опытом.

Правила дорожного движения в Беларуси запрещают водителю пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук (п.10.4 ПДД).-0-