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Общество
07 января 2021, 15:39

ГАИ напомнила о правилах вождения в сложных погодных условиях

Фото из архива
Фото из архива

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напомнила о правилах вождения в сложных погодных условиях. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"На выходных ожидаются сложные погодные условия, значительное снижение температуры воздуха, также прогнозируется сильный снегопад. В период резкого похолодания столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта. Наиболее негативно низкие температуры влияют на работу аккумулятора, его неисправность создает затруднения при запуске автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Еще одна проблема, которая может повлиять на работоспособность машины при таких морозах, - замерзание технических жидкостей. Поэтому очень важно знать, при каких минимальных температурах не нарушается нормальное функционирование узлов и агрегатов транспортного средства. При покупке стеклоомывающей жидкости обращайте внимание на указания производителя о минимально допустимой температуре, при которой она не замерзает.

Характерная зимняя картина на дорогах - колеи и образовавшийся между ними снег. При обгонах или перестроениях из колеи приходится выезжать, из-за чего протектор может забиться снегом, перестав отводить его из пятна контакта. Особенно часто это случается с изношенными шинами. Типичные ошибки водителя в этом случае - паническое нажатие на педаль тормоза или неаккуратные действия рулем.

От обильного количества реагентов на улицах машины моментально покрываются характерной пленкой. Мокрый асфальт сам по себе поглощает свет фар, что снижает видимость на дорогах, а загрязнившиеся от химических смесей фары невозможно очистить даже омывателем. На многих автомобилях также сильно загрязняются боковые стекла и зеркала, что значительно ухудшает обзорность. Следует поменять заранее и щетки стеклоочистителя - старые "дворники" будут лишь размазывать грязь, а зимой в основном приходится ездить в темное время суток, когда сильнее устают глаза и тяжелее сохранять концентрацию.

"Зимой нужно быть предельно внимательными и осторожными, погодные условия меняются очень быстро и неожиданно. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, избегайте резких движений и держите стекла и зеркала в чистоте - вот основные правила безопасного вождения в зимнее время года, - отметили в ГАИ. - Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге".

Сотрудники столичной ГАИ продолжат нести службу в усиленном варианте. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей и пешеходов, а также бесправников.

По вине нетрезвых водителей в 2020 году совершено 16 ДТП с пострадавшими (2 погибших и 21 раненый), по вине нетрезвых пешеходов - 26 ДТП с пострадавшими (3 погибших и 24 раненых). Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения составляет от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с лишением прав сроком на 3 года. Такое же наказание предусмотрено за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное в течение года подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.-0-

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