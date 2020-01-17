ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие сутки в некоторых районах Беларуси возможен туман. В Госавтоинспекции Минской области напомнили основные правила, которых следует придерживаться водителям в таких погодных условиях, сообщает БЕЛТА.

"Госавтоинспекция Минской области напоминает, если вы оказались в полосе тумана, не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Необходимо также выбрать сдержанный тип вождения: избегать резких торможений и перестроений. Кроме того, лучше отказаться от обгона - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости", - говорится в сообщении.

Из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, поэтому водителям надо быть готовыми к тому, что люди станут идти по краю проезжей части.

ГАИ рекомендует пешеходам в такую погоду, а также в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы и пересекать проезжую часть только в установленных местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились.-0-