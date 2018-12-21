ГАИ переходит на усиленный вариант несения службы в связи с новогодними праздниками

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Чтобы обеспечить безопасные условия движения в предстоящие выходные и праздничные дни, сотрудники ГАИ проведут отработки по пресечению грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГАИ МВД Анна Банадык.
По ее словам, повышенное внимание инспекторы ДПС уделят предупреждению и пресечению фактов, когда люди садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, без прав. По-прежнему на контроле будет соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки пассажиров. "Работа дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Под особым наблюдением находятся улицы вблизи мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе детей", - отметила Анна Банадык.
Официальный представитель УГАИ МВД проинформировала, что за прошедшие сутки в Беларуси произошло 310 ДТП с материальным ущербом, в 10 авариях погибли три человека, 11 получили травмы.-0-
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