ГАИ переходит на усиленный вариант несения службы в связи с новогодними праздниками

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Чтобы обеспечить безопасные условия движения в предстоящие выходные и праздничные дни, сотрудники ГАИ проведут отработки по пресечению грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГАИ МВД Анна Банадык.

По ее словам, повышенное внимание инспекторы ДПС уделят предупреждению и пресечению фактов, когда люди садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, без прав. По-прежнему на контроле будет соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки пассажиров. "Работа дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Под особым наблюдением находятся улицы вблизи мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе детей", - отметила Анна Банадык.

Официальный представитель УГАИ МВД проинформировала, что за прошедшие сутки в Беларуси произошло 310 ДТП с материальным ущербом, в 10 авариях погибли три человека, 11 получили травмы.-0-