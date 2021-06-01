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Общество
01 июня 2021, 21:57

ГАИ призвала взрослых напомнить детям правила безопасного поведения на дороге

Фото из архива
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска в связи с увеличением количества ДТП с участием несовершеннолетних призывает родителей позаботиться о безопасности детей, а также еще раз напомнить юным пешеходам, велосипедистам и любителям езды на самокатах правила безопасного поведения вблизи проезжей части и при ее пересечении. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Сподабаева.

"Впереди три месяца каникул, и ребята большую часть свободного времени будут находиться на улице. Чтобы отдых был безопасным, взрослым необходимо объяснить детям, что при выходе из дома они сразу становятся участниками дорожного движения. И даже возле дома, во дворе, необходимо соблюдать правила безопасности и держаться подальше от проезжей части. Передвигаться здесь предпочтительнее по тротуарам. Если же необходимо ступить на проезжую часть, нужно выглянуть из-за препятствия, если оно имеется, и прислушаться, нет ли звука проезжающего автомобиля. Большую опасность во дворе создают припаркованные автомобили, но от них, к сожалению, никуда не деться. Здесь очень важно, чтобы несовершеннолетние понимали, что из-за любого препятствия выход на дорогу опасен", - рассказали в ГАИ.

При езде на велосипеде, самокате, гироскутере или роликовых коньках следите, чтобы ребенок катался в специально отведенных для этого местах, а не на проезжей части, а также был обеспечен средствами защиты (шлем, наколенники, налокотники).

"Кроме того, родители должны постоянно присматривать за детьми, особенно дошкольного возраста. Не забывайте контролировать их досуг и интересуйтесь, чем заняты дети на улице", - добавили в ГАИ.-0-

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