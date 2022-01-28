ГАИ призывает автолюбителей выбирать сдержанный стиль вождения в гололед

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях в предстоящие выходные, сообщает БЕЛТА.

Ветреная погода и температурный фон около нуля градусов на предстоящих выходных приведет к образованию на дорогах гололедицы. При усилении ветра и выпадении снега в ночные и утренние часы местами по республике ожидается метель, ухудшающая видимость на дорогах.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными. "В такую погоду водителям необходимо выбирать сдержанный стиль вождения, исходя из состояния проезжей части, видимости и конкретной ситуации на дороге. Стоит избегать перестроений и резких торможений, повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, особенно при повороте налево/направо", - рассказали правоохранители.

В свою очередь пешеходам жизненно важно позаботиться о своей безопасности. Во время осадков, а также в темное время суток нужно носить световозвращающие элементы. Кроме того, важно учитывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, а при гололедице тормозной путь увеличивается в разы. Переходить дорогу можно исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что водители заметили и остановились.-0-

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