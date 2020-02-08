ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию на дорогах в условиях плохой погоды. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Зима - самое опасное время года для водителей. Из-за отсутствия полного сцепления колес с дорожным покрытием бывает сложно затормозить. Чтобы избежать ДТП, следует отказаться от агрессивного стиля вождения. Даже небольшой снег, слякоть или гололед приводят к потере стопроцентного сцепления с поверхностью. Тормозной путь увеличивается, и моментально остановиться не получится", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция рекомендует заранее начинать торможение, чтобы избежать заносов. Делать это нужно с помощью коротких нажатий на педаль тормоза. Колеса не должны резко блокироваться - необходимо поступательно сбавлять скорость вращения. Можно также использовать комбинированный способ торможения.

"Важно придерживаться дистанции и бокового интервала между автомобилями, соблюдать скоростной режим, быть внимательным на перекрестках и вблизи пешеходных переходов", - посоветовали в ГАИ.-0-