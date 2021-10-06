ГАИ призывает пешеходов и велосипедистов не нарушать ПДД

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает пешеходов и велосипедистов не нарушать правила дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Пешеходы и велосипедисты зачастую игнорируют элементарные нормы дорожной безопасности. Пешеходы переходят улицы в неустановленных местах, внезапно выходят на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей или на запрещающий сигнал светофора. Велосипедисты забывают спешиться. Обычно нарушители объясняют подобные действия дефицитом времени, который оборачивается для одних больничной койкой, для других - трагедией", - пояснили в ГАИ.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.-0-