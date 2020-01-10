ГАИ призывает водителей быть особо внимательными вблизи учреждений образования

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям быть особо внимательными при движении вблизи учреждений образования, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Виктория Царук.

"После продолжительных зимних каникул очень важно напомнить юным участникам дорожного движения о безопасном поведении на дорогах. С этой целью столичная Госавтоинспекция усилит работу в данном направлении. Инспекторы посетят учреждения образования, где проведут различные профилактические мероприятия, акции, беседы, игры, во время которых напомнят основные правила, знание и соблюдение которых поможет ребятам избежать травм на дорогах", - рассказала Виктория Царук.

Также сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять в усиленном режиме дежурство вблизи учреждений образования. Особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения в жилой зоне и правил перевозки детей, которыми зачастую пренебрегают родители, ошибочно полагая, что если учреждение образование находится совсем рядом с домом, то можно перевозить своего ребенка, игнорируя ПДД. Госавтоинспекция обращает внимание, что ознакомление детей с правилами дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улице не принесет желаемых результатов, если в этом процессе не будут участвовать родители. Им следует повторить с детьми основные правила и проконтролировать, чтобы ребята, отправляясь в школу или на прогулку, были обозначены световозвращающими элементами.

"Одной из основных причин дорожных происшествий с несовершеннолетними является то, что дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых. К сожалению, эти действия не всегда правильные, поэтому необходимо подавать только положительный пример детям. Ведь самым главным авторитетом для ребенка являются именно родители. Необходимо стремится делать так, чтобы ни один ребенок не пострадал на дорогах нашего города. В свою очередь Госавтоинспекция совместно с компетентными органами будет и дальше принимать максимум усилий, чтобы цифры статистики по детскому дорожно-транспортному травматизму с каждым годом только уменьшались", - отметила Виктория Царук.

Госавтоинспекция также обращает внимание водителей на то, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно вблизи учреждений образования. За 2019 год с участием несовершеннолетних на территории Минска произошло 55 ДТП (за 2018 год - 67), в результате которых 57 детей были травмированы (за 2018 год - 70).-0-