ГАИ призывает водителей быть осторожными на дорогах в связи с потеплением

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем в связи с потеплением. Об этом БЕЛТА сообщили в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"При плюсовых температурах снег превращает проезжую часть дороги в кашу, значительно уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивая тормозной путь, поэтому двигаться в таких условиях необходимо осторожно, а также не стоит забывать про дистанцию. Кроме того, необходимо снижать скорость движения", - рассказали в ведомстве.
Госавтоинспекция напомнила, что пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Важно быть предсказуемым на дороге, а в темное время суток, чтобы стать заметнее, использовать световозвращающие элементы.
В городе продолжается уборка улично-дорожной сети, поэтому автовладельцев просят не парковаться у края проезжей части.
В свою очередь экипажи ГАИ ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения проблемных ситуаций следует звонить по номеру 102.-0-