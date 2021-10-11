ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными в темное время суток

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Ежедневно сотрудники ГАИ осуществляют действенный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения, а также по выявлению пешеходов, не соблюдающих правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов в темное время суток.

"Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу вам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор и из-за указанного транспорта может неожиданно появиться пешеход, - отметили в ГАИ. - Уважаемые пешеходы, в свою очередь перед началом перехода убедитесь, что выход на проезжую часть дороги безопасен, то есть необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства. При переходе проезжей части необходимо исключить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, малолетних детей взять за руку".

Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося с признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить об этом на телефонную линию 102.-0-